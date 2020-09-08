دمشق ... حادثا تصادم في نفس المكان خلال 24 ساعة

تدهورت سيارة خاصة من نوع نيسان صيني على أوتستراد الفيحاء باتجاه برنية في مدينة دمشق واصطدمت بسرفيس وسيارة كانا قريبان من مكان الحادث.

وعن تفاصيل الحادث، نشرت صفحة "الشرطة" على فيسبوك، التابعة لوزارة الداخلية، عن تدهور سيارة نوع نيسان صيني على أوتستراد الفيحاء باتجاه برنية، مما أدى لاصطدامها بسرفيس وانتقالها للمنصف والجهة الثانية من مسار الأوتستراد، أدى لتدهورها إلى الجهة الثانية واصطدامها بسيارة ثالثة من نوع لاند كروزر.

وحضر فرع مرور دمشق على الفور وتمت إزالة آثار الحادث من الطريق.

#دمشق | تدهور سيارة نوع نيسان صيني على اتستراد الفيحاء باتجاه برنية مما ادى لاصطدامها بسرفيس وانتقالها للمنصف والجهة... Julkaissut ‎الشرطة Police‎ Tiistaina 8. syyskuuta 2020

فيما أكد فرع المرور عدم وجود إصابات بشرية وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

تجدر الإشارة إلى أن سيارة أخرى تدهورت يوم أمس أيضاً في نفس المكان على أوتستراد الفيحاء واصطدمت بعامود الكهرباء الموجود على المنصف.

