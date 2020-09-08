صورة نادرة تكشف ملامح هيفا وهبي الحقيقة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة هيفا وهبي ، وهي تظهر ملامحها وجمالها الذي أثنى عليه المتابعون لها بتعليقات كثيرة.

وبحسب ما تم نشره على المنصات الاجتماعية، إن الصورة التي تم تداولها للفنانة هيفا وهبي هي صورة قديمة التقطت في مرحلة المراهقة، ولقد بينت ملامح وجمال وهبي الذي لم يتغير.





ومن التعليقات المنشورة: "هيفا كانت جميلة ولا تزال وملامحها لم تتغير"، وجاء أيضاً "جمال طبيعي مننذ الأزل"، بينما أختار متابعون آخرون تشبية وهبي بالممثلة المصرية يسرا اللوزي.

هذا وكان قد نفت الفنانة هيفا وهبي في وقت سابق التهم الموجهة لها في قضیة الاغتصاب الجماعي لفتاة حصلت في فندق "فيرمونت" في مصر منذ سنوات، والتي باتت تُعرف بـ"قضیة فیرمونت".