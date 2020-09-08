بدءاً من الأربعاء .. انخفاض طفيف على درجات الحرارة

تشهد سوريا انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة يصبح واضح أكثر نهاية الأسبوع، بعد موجة حارة شهدتها البلاد منذ بداية شهر أيلول.

وأكد المتنبئ الجوي شادي جاويش في حديث لصحيفة "الوطن" أنه رغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بحدود ٤ – ٨ درجات .

وبحسب جاويش، تستمر هذه الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع ومع الأسبوع القادم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، تميل دجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس 9- 10 أيلول ، للانخفاض في أغلب المناطق .

ورجحت الأرصاد الجوية تأثرنا بكتلة هوائية معتدلة ورطبة خلال منتصف ونهاية الأسبوع القادم وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية.