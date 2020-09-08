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لبنان.. العثور على جتثي شابين سوريين والبحث عن ثالثة مختفية

لبنان.. العثور على جتثي شابين سوريين والبحث عن ثالثة مختفية

الساعة 12:49 بتوقيت دمشق
08 سبتمبر 2020

انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني في لبنان جثتين لشابين سوريين من قاع البحر.

وبحسب موقع "النشرة اللبناني"، توفي مساء أمس الإثنين شابان سوريان إثر غرقهما في البحر قبالة شاطئ منطقة النبي يونس في ​الجية، وكانا قد ابتلعا المياه بكميات كبيرة.

من جهتهم الصليب الأحمر والدفاع المدني نقلو الجثتين إلى مشفى سيلين الحكومي، لإتخاذ التدابير اللازمة وتسليم الجثث إلى ذويهم.

هذا وتبين مع رجال الإنقاذ أثناء تمشيطهم المنطقة وجود ألبسة على الشاطىء تعود لثلاث شبان، وبناءً على تلك المعطيات استمرت وحدة الإنقاذ البحري بالبحث عن الشاب الثالث الذي لا يزال مفقود. 

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