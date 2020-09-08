الوزير المعلم يبشر السوريين : تحسن اقتصادي في الأشهر القادمة

بشر وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم السوريين ، بوضع اقتصادي أفضل مشيراً إلى أن مستقبل العلاقات مع روسيا واعد ومبشر.

وبحسب ما أوردت وكالة سانا، قال الوزير المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دمشق يوم أمس، إن مستقبل العلاقات مع روسيا واعد ومبشر بالخير فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وبهذا الصدد أضاف المعلم: " نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسناً في الأشهر القادمة".

كما أفاد المعلم بأن الوفد الروسي أجرى لقاء مثمر مع الرئيس بشار الأسد، شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سوريا والمنطقة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن مشروع الاتفاقية الجديدة بين سوريا وروسيا يضم أكثر من 40 مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر.

يذكر أن وفداً روسيا وصل أول أمس إلى دمشق لبحث عدة ملفات تتعلق بالشأن السوري على رأسها الملف الاقتصادي بعد تطبيق قانون قيصر.