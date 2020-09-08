كميات من الدولار المزور في أسواق دمشق والفاعل في قبضة العدالة

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخص يمتهن ترويج العملة الأجنبية بما فيها الدولار المزور .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في "فيسبوك" أنه تم القبض على الشخص المذكور بعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في دمشق ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن الفرع من إلقاء القبض عليه.

وبينت "الداخلية" أنه تم القبض على المدعو ( أحمد. م )، وهو يقوم بترويج مبلغ 12 ألف ومئتي دولار مزور.

وأقر ( أحمد. م ) بالتحقيق معه بحيازته عملة أجنبية مزورة وبوجود مبلغ آخر من الدولار الأمريكي المزور في منزله بضاحية قدسيا.

فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على شخص يمتهن ترويج الدولار المزور وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق... Julkaissut ‎وزارة الداخلية السورية‎ Maanantaina 7. syyskuuta 2020

وتم العثور في منزله علة مبلغ 5 آلاف ومئتي دولار أمريكي مزورة ، وتبين من خلال إجراء الخبرة الفنية على الأوراق النقدية ، أن جميعها مزورة بطريقة النسخ الملون.

كما ثبت أنه يوجد إذاعة بحث بحق ( أحمد. م )، بجرم نقل ملكية عقارات بطريقة التزوير أيضاً، حيث تمت إحالته للقضاء المختص.