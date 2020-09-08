شكران مرتجى تبكي بحرقة بسبب هذه الصور

عبرت الفنانة السورية شكران مرتجى عن حزنها بسبب حرائق الغابات في الساحل السوري التي تلتهم الأراضي الزراعية والحراجية.

وشاركت شكران مرتجى متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على انستغرام صور ظهرت فيها حرائق الغابات في الساحل السوري التي ضجت فيها وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام.

وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه:

“ناقصه هالقلب حرايق مابنلحق نطفي إلا بترجع بتشتعل

حرائق بمحية الشعره بسوريا

صلنفه البسيط الغاب مصياف

يانار كوني برداً وسلاماً ”





فيما انهالت التعليقات على منشورها وأثنوا عليها لحزنها على هذه الكارثة وتضامنها الدائم مع أبناء وطنها في جميع الأحداث التي تحصل.

وتجدر الإشارة إلى أن النيران مازالت تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية، لليوم الخامس على التوالي، فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق.