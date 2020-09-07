حريق جديد في ريف حماة وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه



اندلع مساء اليوم الإثنين حريق في قرية حزور جنوب غرب عين حلاقيم بالريف الغربي لمحافظة حماة .

وأفادت وكالة "سانا" نقلاً عن رئيس مجلس بلدة عين حلاقيم راغب كوسا أن الحريق امتد إلى غابات عين حلاقيم من أراضي بلدة عين شمس المجاورة من جهة الغرب، مشيراً إلى أن الرياح الشديدة ووعورة تضاريس المنطقة ساهمتا في اتساع نطاق النيران بسرعة ويجري حالياً فتح خطوط نار لعزل بعض منازل الناحية عن الحريق الذي يزحف باتجاهها.

كما أفاد مدير ناحية عين حلاقيم بأن حريق عين شمس اندلع أمس وامتدت نيرانه صباح اليوم إلى أراضي عين حلاقيم محذراً من امتداد النيران إلى الأحراش الواقعة باتجاه قرية حزور من جهة الجنوب والجنوب الغربي، موضحاً أن عمليات إخماده تتطلب تعزيزات إضافية بطواقم وآليات الإطفاء نظراً لضخامته.

فيما ذكرت صفحة "أخبار مصياف" بأن الحرائق امتدت إلى المنازل السكنية، مشيرة إلى أن الحريق بدأ صباحاً مُفتعلاً بشكل غريب في الأراضي الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن النيران مازالت تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الحراجية والزراعية، لليوم الخامس على التوالي.

وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها حتى الآن.



