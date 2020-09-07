فنانة عربية تتعرض لتهديدات بنشر صور فاضحة لها

تعرضت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، لتهديدات من مجهولين يتوعدونها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها

وذكرت نهي عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، أنها تلقت العديد من التهديدات التي تتوعدها بنشر صور ومقاطع فيديو لها، مؤكدةً أنها لم تُلقى تلك التهديدات أي أهمية.

وقالت نهى: "في حساب معروف يتكلم عن المشاهرين ويبتزهم ويقول لهم تبغى اسكت عنك ادفع.. أول مرة كتب عني ما دريت، وتاني وتالت مرة كمان ويسب ويقذف ويألف وأنا ولا رديت عليه"

الجدير ذكره أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلو بشكل كبير مع صراحة نهى، وأثنوا على جرأتها وثقتها بنفسها.