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فواخرجي تُفاجئ متابعيها بصورة جديدة من مسلسل "شارع شيكاغو"

فواخرجي تُفاجئ متابعيها بصورة جديدة من مسلسل "شارع شيكاغو"

الساعة 16:18 بتوقيت دمشق
07 سبتمبر 2020

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي متابعيها على الانستغرم صورة حديثة لها من كواليس مسلسل "شارع شيكاغو".

ونشرت الفنانة فواخرجي يوم أمس صورة من كواليس مسلسل "شارع شيكاغو" تجمعها مع زوجها الفنان وائل رمضان.

وعلقت فواخرجي على الصورة قائلة: "أنا هون وهنيك … انا بقلبك …وبكل مكان بقلب الشام بتلاقيني … وتحت أرض الشام شوفي حكايات وقصص وناس .. ناس قبلنا كانوا وعاشوا وراحوا وصاروا تحت وصرنا فوق ، ورح يجوا ناس بعدنا ونكون نحنا تحت وهنن فوق ، وناس ورا ناس ، وزمن ورا زمن ، والتاريخ عم يكبر والجغرافيا عم تتوسع والطبقات عم تزيد باتجاه السما اكتر .. والشام بحلاوتها وبقساوتها بتضلها هي الشام … تحت وفوق …. وبكل مكان … وبالقلب".

هذا ويؤدي الممثل وائل رمضان دور يوسف في المسلسل الذي حصد ردود أفعال متفاوتة بين المؤيد وبين المعارض للعمل الذي تضمن بعض اللقطات الجريئة.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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