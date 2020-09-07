بعد أن سلم المتهم بحريق محمية الأرز والشوح بريف اللاذقية نفسه .. الكشف عن سبب الحريق

أكد مدير الزراعة في محافظة اللاذقية منذر خير بيك أن المتسبب بحريق محمية الشوح في ريف اللاذقية سلم نفسه للجهات المعنية.

وعن سبب انطلاق الحريق في محمية الأرز و الشوح بين خير بيك لـ"شام إف إم" أنه نتيجة خطأ ناتج عن إهمال من أحد الزوار الذين يرتادون المنطقة ، مؤكداً أن المتهم سلم نفسه إلى الجهات المعنية.

وهنا أشار خير بيك إلى المحمية لم تتأذى من جهة محافظة اللاذقية، إنما الضرر الأكبر من جهة حماه.

ولفت مدير زراعة اللاذقية إلى أن محمية الأرز هي نقطة علام على مستوى المنطقة ومصنفة عالمياً، فيها آخر ما تبقى من أشجار الأرز والشوح في المنطقة.

وفي ختام حديثه تطرق خير بيك لموضوع فرق الإطفاء مبيناً أنه قبل الحرب كان هناك فرق إطفاء من الطيران وكانت سريعة جداً في الوصول إلى أماكن الحرائق، لكن الحرب دمرت كل شيء ونحن بحاجة ماسة لتفعيل هذا النوع من الطائرات.

يذكر أنه اندلعت حرائق كبيرة يوم أمس في مناطق متفرقة في ريفي اللاذقية وحماة تم إخمادها بجهود كبيرة رغم العراقيل التي واجهت فرق الإطفاء.