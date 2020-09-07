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افتتاح أول مخبر متخصص بإجراء فحص "بي سي آر" في ريف دمشق

الساعة 14:21 بتوقيت دمشق
07 سبتمبر 2020


أعلنت وزارة الصحة عن وضعها أول مخبر مختص باختبار "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا بالخدمة في منطقة عرطوز في ريف دمشق.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في بيان له عبر فيسبوك عن بدء عمل أول مخبر مختص بإجراء فحص بي سي آر في ريف دمشق، حيث اطلع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم على تجهيزات المخبر.

 

أول #مخبر متخصص باختبار #بي_سي_آر للكشف عن فيروس #كورونا بالخدمة في #عرطوز ب #ريف_دمشق المخبر يضم ٨ اختصاصيين وفنيي...

Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلاميMaanantaina 7. syyskuuta 2020

وسيبدأ المخبر عمله حالياً مع ٨ اختصاصيين وفنيي مخبر بطاقة ٦٠ إلى ٧٠ تحليل يومياً مع إمكانية رفعها إلى ٢٠٠ تحليل.

كما تفقد وزير الصحة واقع عمل مركز العزل في مشفى قطنا والخدمات المقدمة لمرضى كورونا.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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