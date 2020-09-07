الحسكة.. ضبط فتاتين تمارسان أفعال منافية للأخلاق داخل أحد الشقق



كشفت مصادر محلية في محافظة الحسكة عن إلقاء جهاز الأمن الداخلي التابع لميليشيا قسد، القبض على فتاتين تمارسان أعمال منافية للأخلاق.

وأفادت المصادر أن مايسمى جهاز الأمن الداخلي التابع لـ قسد ، تلقى بلاغاً من الأهالي بسماع أصوات غريبة داخل إحدى الشقق السكنية في المدينة لعدة أيام.

حيث شكلت قوات قسد دورية وتوجهت إلى الشقة المذكورة، وعند تأكيد سماع الأصوات قررت الدورية اقتحام الشقة.

ونقل موقع "ستيب نيوز" عن المصدر قوله: "عند خلع القوات لباب الشقة تم إيجاد فتاتين في العشرين من العمر عاريتين تماماً، وتمارسان أفعال منافية للأخلاق".

وبعد إلقاء القبض عليهما تبين أن الفتاتين تدرسان في جامعة الفرات بمدينة الحسكة، بفرع الحقوق، واعترفتا بأنهما استأجرتا الشقة منذ مدة قصيرة، بهدف ممارسة أفعال جنسية خارجة عن عادات المجتمع المحلي "السحاق".

وتم تسليمهما إلى ذويهما على الفور، وقد شكلت الحادثة صدمة للسكان الذين أكدوا أن الأمر غير مألوف لدى المجتمع المحلي عموماً ومنافي للأخلاق العامة.