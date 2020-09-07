تفاصيل الموجة الحارة الأخيرة لهذا الصيف.. وفرصة لأول هطل مطري الأسبوع المقبل

تستمر الموجة الحارة التي تتأثر بها سوريا وسط توقعات بأن تضعف يوم الأربعاء ، وأن تتوفر فرصة ضعيفة لهطل مطري الأسبوع المقبل.

وعن طقس اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء ذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها بنحو /3-5/ درجات مئوية في المنطقة الساحلية و /7-9/ درجات مئوية في باقي المناطق، والجو يكون شديد الحرارة وصحواً بشكل عام.

كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها إلى أن الموجة الحارة الحالية مستمرة على أن تضعف يوم الأربعاء المقبل.

فيما أكد المتنبئ الجوي شادي جاويش لإذاعة "شام اف ام" أن هذه الموجة الحارة هي الأخيرة لفصل الصيف، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة القادمة منخفضة، مضيفاً أن الموجات الحارة في فصل الخريف أقل شدة .

وأضاف جاويش أنه من الأسبوع القادم ستكون درجات الحرارة معتدلة وباردة نسبياً في الليل مع وجود فرصة ضعيفة لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من سوريا.