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رداً على التهديدات التي تلقتها.. هيا مرعشلي بإطلالة جريئة جديدة

رداً على التهديدات التي تلقتها.. هيا مرعشلي بإطلالة جريئة جديدة

الساعة 22:56 بتوقيت دمشق
06 سبتمبر 2020

تلقت الفنانة هيا مرعشلي العديد من التهديدات بنشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "العربي اليوم"، توعد مصدر مجهول الفنانة مرعشلي بنشر العديد من الصور الخادشة والخاصة ومقاطع الفيديو الجنسية" مؤكداً امتلاكه لكل ما ذُكر.

وأشارت المعلومات إلى أن المصدر الذي توعد مرعشلي هو ذاته الذي نشر في وقت سابق صور فاضحة للفنانة دانا جبر، وتسبب لها بضجة كبيرة على مواقع التواصل.

من جهتها شاركت هيا مرعشلي متابعيها صورة جريئة جديدة في حسابها عبر انستجرام ظهرت فيها بسروال جينز وبلوز بيضاء كشفت فيها عن مساحة واسعة من بطنها وصدرها وأسدلت شعرها على كتفيه.

هذا وتداولت المواقع الاجتماعية في وقت سابق شائعات عن ارتباط الفنان ناصيف زيتون بهيا مرعشلي، والجدير ذكره أن الثنائي اكتفو بالصمت دون أي رد.

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