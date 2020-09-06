فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتعلق بالقصص (الستوري)

تختبر شركة فيسبوك تجربة جديدة لتزويد مشتركيها بها، ولإنعاش منصتها الرئيسية أمام التطبيقات الأخرى.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، إن الشركة تختبر ربط النشر التلقائي لقصص انستجرام فيها ما يسهل على المستخدمين توزيع قصصهم على منصات أكثر".

وأشار الشركة إلى انه في الوقت الحالي يستطيع المشترك إضافة قصص الانستجرام على الفيس بوك ولكنه يحتاج إلى تدخل ويدوي، وما تسعى إليه الشركة هو الربط التلقائي للقصة على المنصتين في آن واحد.

كما وأكدت الشبكة الاجتماعية باحتراع خصوصية المنشورات والإعدادت، مبينةً أنه للاستفادة من الميزة يجب أن يتم ربط حسابي انستجرام وفيس بوك مع بعضهما البعض لدى المستخدمين.

هذ وصرحت فيسبوك بأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع استخدام ومتابعة القصص بفيس بوك.