الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الساعة 15:54, دمشق
EN
شاب يتجرد من جميع ملابسه أمام المارة في أحد شوارع دبي

شاب يتجرد من جميع ملابسه أمام المارة في أحد شوارع دبي

الساعة 22:29 بتوقيت دمشق
06 سبتمبر 2020

تجرد شاب مصري من جميع ملابسه أمام الناس في أحد شوراع مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "غلف نيوز"، أفاد شاهد من شرطة دبي بأن "الشاب تجرد من ثيابه بعد تعرضه لهجوم من مجهولين سرقوا منه مبلغ 2000 درهم، ما أدى لإصابته بحالة غضب هستيرية".

وقال الشاهد أيضاً: "إن الشاب كان مخموراً، وكان يصرخ كثيراً ولقد خلع ثيابه أمام الناس الذين تجمعوا على صراخه وشتائمه وتصرفاته".

وتابع الشرطي: "لقد تلفظ الشاب بألفاظ خادشة للحياء والدين، ومن ثم دفع بأحد رجال الأمن إلى الأرض وهو يحاول السيطرة عليه، وقد أُصيب ذلك الشرطي بعجز دائم في ركبته بنسبة 5 %"

الجدير ذكره أن الواقعة حصلت في شهر شباط الماضي، حيث تلقى رجال الشرطة في دبي بلاغاً عن شاب يخلع جميع ملابسه في الشارع.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#مصر #شرطة #دبي #شاب #الإمارات العربية المتحدة #رجال الأمن #درهم

المزيد من منوعات

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة