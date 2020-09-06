شاب يتجرد من جميع ملابسه أمام المارة في أحد شوارع دبي

تجرد شاب مصري من جميع ملابسه أمام الناس في أحد شوراع مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "غلف نيوز"، أفاد شاهد من شرطة دبي بأن "الشاب تجرد من ثيابه بعد تعرضه لهجوم من مجهولين سرقوا منه مبلغ 2000 درهم، ما أدى لإصابته بحالة غضب هستيرية".

وقال الشاهد أيضاً: "إن الشاب كان مخموراً، وكان يصرخ كثيراً ولقد خلع ثيابه أمام الناس الذين تجمعوا على صراخه وشتائمه وتصرفاته".

وتابع الشرطي: "لقد تلفظ الشاب بألفاظ خادشة للحياء والدين، ومن ثم دفع بأحد رجال الأمن إلى الأرض وهو يحاول السيطرة عليه، وقد أُصيب ذلك الشرطي بعجز دائم في ركبته بنسبة 5 %"

الجدير ذكره أن الواقعة حصلت في شهر شباط الماضي، حيث تلقى رجال الشرطة في دبي بلاغاً عن شاب يخلع جميع ملابسه في الشارع.