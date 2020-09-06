بالفيديو .. فنانة لبنانية شبه عارية في عيد ميلادها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي ترتدي المايو في أحد المنتجعات البحرية.

وبحسب ما نشرته وكالة "أوقات الشام الإخبارية"، ظهرت نادين الراسي في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستقبل فرقة الزفّة بالمايوه، أثناء احتفالها بعيد ميلادها في أحد المنتجعات البحرية.

وبين الفيديو المنشور قالب الحلوى الذي أُعد للمناسبة وكان قد كتب عليه باللون الذهبي "عيد سعيد ملكة القلوب".

هذا وأظهر الفيديو وجود خطيب الفنانة نادين مجد دعبول، وهو يضع تاجاً من الورود على رأس الراسي ويراقصها بفرح، بالإضافة لإبنها البكر مارك حدشيتي، وعدد من الأصدقاء المقربين.