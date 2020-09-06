مقترح لإيقاف دوام الصفوف الانتقالية في سوريا

قدم مجلس محافظة دمشق مقترح إلى وزارة التربية حول إيقاف الدوام للصفوف الإنتقالية واستمرار الدوام للشهادتين الإعدادية والثانوية.
ودعا مجلس المحافظة ضمن المقترح إلى تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للإطلاع على الواقع الصحي في مدارس دمشق.
حيث عقد مجلس محافظة دمشق اليوم أولى جلسات دورته العادية الخامسة في مبنى المحافظة.
وأفاد المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن مداخلات الأعضاء تمحورت حول الإجراءات التي اتخذتها مديرية تربية دمشق لاستقبال الطلاب في ظل انتشار وباء كورونا.
كما طرح الأعضاء مشكلة قيام بعض مدراء المدارس بعدم قبول تسجيل الطلاب لديهم، ومشكلة تفاوت الأجور بين المدرسين الذين يقومون بعملية تصحيح الأوراق الامتحانية.
فيما أجاب مدير تربية دمشق سليمان يونس، أن المديرية اتخذت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي من حيث إعادة تأهيل المرافق الصحية والخدمية للمدارس وتعقيمها وتأمين مستلزمات العملية التربوية والصحية للمدارس، مؤكداً أنه تم تكليف مشرف صحي في كل مدرسة مهمته التعقيم ومتابعة نظافة الطلاب ورفع تقرير يومي عن الوضع الصحي في المدرسة.
ودعا مدير تربية دمشق الطلاب للتسجيل في أقرب مدرسة لسكنهم للتخفيف من أعباء المواصلات.
كما ناقش مجلس المحافظة خلال جلسته معالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة، وعدة أمور أخرى.