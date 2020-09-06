مقترح لإيقاف دوام الصفوف الانتقالية في سوريا

قدم مجلس محافظة دمشق مقترح إلى وزارة التربية حول إيقاف الدوام للصفوف الإنتقالية واستمرار الدوام للشهادتين الإعدادية والثانوية.

ودعا مجلس المحافظة ضمن المقترح إلى تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للإطلاع على الواقع الصحي في مدارس دمشق.

حيث عقد مجلس محافظة دمشق اليوم أولى جلسات دورته العادية الخامسة في مبنى المحافظة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن مداخلات الأعضاء تمحورت حول الإجراءات التي اتخذتها مديرية تربية دمشق لاستقبال الطلاب في ظل انتشار وباء كورونا.

كما طرح الأعضاء مشكلة قيام بعض مدراء المدارس بعدم قبول تسجيل الطلاب لديهم، ومشكلة تفاوت الأجور بين المدرسين الذين يقومون بعملية تصحيح الأوراق الامتحانية.

فيما أجاب مدير تربية دمشق سليمان يونس، أن المديرية اتخذت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي من حيث إعادة تأهيل المرافق الصحية والخدمية للمدارس وتعقيمها وتأمين مستلزمات العملية التربوية والصحية للمدارس، مؤكداً أنه تم تكليف مشرف صحي في كل مدرسة مهمته التعقيم ومتابعة نظافة الطلاب ورفع تقرير يومي عن الوضع الصحي في المدرسة.

ودعا مدير تربية دمشق الطلاب للتسجيل في أقرب مدرسة لسكنهم للتخفيف من أعباء المواصلات.

كما ناقش مجلس المحافظة خلال جلسته معالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة، وعدة أمور أخرى.