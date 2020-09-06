الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الساعة 16:23, دمشق
EN
9999-1.jpg

وزارة الصحة ترسل دعماً طبياً إلى منطقة الفريكة بريف حماة 

الساعة 18:52 بتوقيت دمشق
06 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة عن إرسالها دعماً إلى النقطة الإسعافية في منطقة الفريكة بريف حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة في المنطقة.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت فيه أنها رفدت النقطة بثلاث سيارات إسعاف مع كادر تمريضي ليصبح العدد الإجمالي أربع سيارات مع 15 أسطوانة أوكسجين وفريق يضم طبيبا و3 ممرضين سيوجدون على مدار الساعة.

 

#وزارة_الصحة ترسل دعما للنقطة الإسعافية في #الفريكة بريف #حماه لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة في المنطقة والتي وصلت...

Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلاميSunnuntaina 6. syyskuuta 2020

 

وتبعد النقطة الإسعافية التي تم إرسال الدعم إليها، 40 كم عن مشفى السقيلبية.

وتقدم النقطة الإسعافية حالياً خدمات الأوكسجين في المكان لحالات استنشاق الأبخرة والدخان فيما لم تحتاج أي حالة نقل للمشفى حتى الآن.
 

تم نسخ الرابط بنجاح.
#وزارة الصحة #حماة #ريف حماة #الفريكة #حرائق

المزيد من محليات

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة