وزارة الصحة ترسل دعماً طبياً إلى منطقة الفريكة بريف حماة 

أعلنت وزارة الصحة عن إرسالها دعماً إلى النقطة الإسعافية في منطقة الفريكة بريف حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة في المنطقة.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت فيه أنها رفدت النقطة بثلاث سيارات إسعاف مع كادر تمريضي ليصبح العدد الإجمالي أربع سيارات مع 15 أسطوانة أوكسجين وفريق يضم طبيبا و3 ممرضين سيوجدون على مدار الساعة.

#وزارة_الصحة ترسل دعما للنقطة الإسعافية في #الفريكة بريف #حماه لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة في المنطقة والتي وصلت... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Sunnuntaina 6. syyskuuta 2020

وتبعد النقطة الإسعافية التي تم إرسال الدعم إليها، 40 كم عن مشفى السقيلبية.

وتقدم النقطة الإسعافية حالياً خدمات الأوكسجين في المكان لحالات استنشاق الأبخرة والدخان فيما لم تحتاج أي حالة نقل للمشفى حتى الآن.

