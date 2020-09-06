طقس سوريا : على عكس التوقعات الجوية .. نهاية أسبوع غير حارة

نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا ، الحالة الجوية للأيام المقبلة الاحد 6 والاثنين 7 والثلاثاء 8 أيلول.

حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الساحلية لتصبح حول معدلاتها أما باقي المناطق تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي /7-9/ درجات مئوية والجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الذروة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال والمعقمات داخل السيارة والأماكن المغلقة، كما حذرت من حدوث الحرائق في المناطق الزراعية والأحراش.

فيما ذكرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أن اليوم الأحد 6 أيلول حتى الخميس 10 أيلول تستمر الأجواء الحارة بشكل عام في دمشق وجميع المناطق والمحافظات السورية الداخلية و الساحلية.

تسجل الأجواء انخفاض ما بين الدرجة و الدرجتين بعد هذه الفترة وبعض المناطق ستسجل انخفاض 3 درجات منها الساحلية و الشمالية .

وبالتالي بنهاية الأسبوع تصبح درجات الحرارة بأواخر الثلاثينات في الداخل بعد أن كانت ببداية ومنتصف الأربعينات.