أول تصريح لوزير التربية الجديد بخصوص تأجيل المدارس

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أن موعد افتتاح المدارس وبدء العام الدراسي في سوريا هو على حاله وكما مقرر في 13 أيلول.

ونقل موقع "صاحبة الجلالة" عن طباع ان المدارس يتفتح أبوابها كما هو مقرر، بحيث سيبدأ الدوام الإداري في المدارس اليوم الأحد وتم توزيع الخطة الدرسية لكامل السنة.

وأشار وزير التربية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية التي أقرتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا واستقبال .

كما أشار إلى أنه وعملاً بقرار مجلس الوزراء، سيتم التساهل مع الطلاب مع رجاء التزامهم بلباس خاص للمدرسة يستطيعون تبديله بعد عودتهم الى المنزل حماية لهم ولعائلاتهم.