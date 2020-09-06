لدغة عنكبوت تتسبب بدخول شاب سوري للمشفى لعدة أيام

تعرض شاب سوري للدغة من عنكبوت سببت له أعراض تنفسية مشابهة لأعراض فيروس كورونا إلا أن المسحة التي أجريت له أثبتت عكس ذلك.

وبحسب ما نشرت صفحة "سماعة حكيم" الطبية، دخل شاب في محافظة القنيطرة يبلغ من العمر 15 عام ، للعناية العامة في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بعد تعرضه للدغة عنكبوت سببت له عسرة تنفسيّة حادة.

وعانى الشاب عقب ساعات من تعرضه للدغة العنكبوت بأصبع القدم اليمنى ، من ضيق تنفس دون وجود سوابق مرضيّة لدى الشاب.

ومن خلال الفحص تبيّن وجود خفوت بالجانب الأيسر من الصدر وعند إجراء صورة أشعة تبيّن وجود صدر أيسر ظليل بشكل كامل، وتم تحويل المريض إلى العناية العامة ووضعه على جهاز التهوية الآلية مع التغطية الانتانية المناسبة بالمضادات الحيوية والأدوية مع إجراء مسحة خاصة باختبار الكشف عن فيروس كورونا كانت نتيجتها سلبية.

وتحسن المريض بعد وضعه على جهاز التهوية الآلية لمدة 24 ساعة وتم تخريجه إلى المنزل بعد أن استعاد كامل صحته.