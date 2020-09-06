يوم ناري في سوريا .. حرائق هائلة في ريف مصياف وسهل الغاب وريف اللاذقية

تمكنت فرق الإطفاء و الدفاع المدني من السيطرة على معظم الحرائق المنطلعة في ريف مصياف وسهل الغاب بريف حماة.

وبحسب ما أفادت " شام إف إم" تمكنت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع هيئة تطوير الغاب ومديرية الزراعة يتمكنون من تطويق الحريق ومنعه من الوصول إلى المناطق السكنية في بلدة الفريكة.

وتزامن ذلك مع استمرار الآليات الثقيلة بفتح طرقات فرعية لتتمكن سيارات الاطفاء من الوصول إلى مركز الحريق في الأراضي الحراجية بالمنطقة.

وعقب فتح الطريق، تمكنت الفرق من السيطرة على الحرائق في محيط قريتي عين سليمو والفريكة بسهل الغاب.

وبحسب "شام إف إم" يتم العمل حالياً على إخماد النيران في الأرضي الحراجية التابعة لبلدة نبل الخطيب في سهل الغاب.

إلى ذلك، ذكر موقع "أثر برس" أنه وبعد ٣ أيام من العمل المتواصل من قبل الدفاع المدني وفوج الإطفاء ومديرية الزراعة وبالتعاون مع الأهالي تمت السيطرة على حريق ريف مصياف الجنوبي في محاور بيرة الجرد - الشيخ زيتون - القصية - الفندارة - النهضة - المجوي – المشرفة.

ونقل الموقع عن مصدر في فوج إطفاء حماة أن وعورة المنطقة وعدم وجود طرق زراعية هي أحد أهم العوائق في وصول سيارات الإطفاء إلى مركز الحريق .

وبين المصدر أنه تم الاعتماد على الأفراد وبطرق بسيطة من أجل تطويق الحريق وعدم وصوله إلى المناطق السكنية.

من جهة أخرى، اندلع حريق آخر في الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة بريف اللاذقية فيما تم إخماده وتجري عمليات تبريد للموقع منعاً لتجدد الحريق.

وقال قائد فوج إطفاء اللاذقية مهند جعفر لوكالة سانا إن الحريق لم تعرف أسبابه حتى الآن كما اندلع يوم أمس أيضاً حريق في أحراج موقع جبل الشعرة بريف اللاذقية.