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حمص : وفاة عجوز بعد سقوطها عن السطح خلال نومها

الساعة 23:50 بتوقيت دمشق
05 سبتمبر 2020


لقت امرأة مسنة حتفها إثر سقوطها عن سطح منزلها في حي باب الدريب في حمص فجر أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص بأن امرأة سبعينية فارقت الحياة إثر سقوطها عن سطح منزلها، لافتاً إلى أن المتوفاة تدعى (خ. الهاشمي) من مواليد 1950 تبلغ من العمر 70 عاماً.

وأوضح المصدر بأن المتوفاة كانت نائمة مع عائلتها على سطح منزلها العربي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ، وخلال ساعات فجر الجمعة سقطت عن السطح غير المسور وارتطمت بالأرض.

وتم إسعافها إلى المشفى لتفارق الحياة بعد وصولها إليه بنحو الساعة، وسبب الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف دماغي حسب تقرير الطب الشرعي.


 

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