جثة فتاة سورية على الحدود السورية اللبنانية تثير ضجة كبيرة 



عثرت عناصر الدفاع المدني اللبناني عصر اليوم على جثة فتاة سورية في جبل المصنع أثناء دخولها إلى لبنان خلسة.

ونقلت عناصر الدفاع جثة الفتاة من نقطة المصنع الحدودية اللبنانية في تمام الساعة ١٧:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٠/٩/٥ الى مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي في زحلة.

وقال الدفاع المدني اللبناني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن الجثة تعود لفتاة تدعى "زينب محمد الابراهيم" مواليد ١٥-٨-٢٠٠٣، في العقد الثاني من العمر، سورية الجنسية.

وقال شهود عيان إنها من الأهالي العالقين على الحدود بعد أن فرضت السلطات السورية غرامة مئة دولار على كل السوريين العائدين إلى بلدهم سورية .

وتم تنفيذ المهمة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، دون أي توضيح فيما إذا كانت وفاتها طبيعية أو تعرضت لحادث أو لجريمة قتل.

يشار إلى أن هذه الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار السلطات السورية بإلزام السوريين العائدين إلى وطنهم بتصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

نقل جثة فتاة سورية من نقطة المصنع الحدودية الى المستشفى نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٤٥ من تاريخ اليوم... Julkaissut ‎المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني‎ Lauantaina 5. syyskuuta 2020



