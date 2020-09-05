وزارة النقل تحسم الجدل حول فتح مطار دمشق الدولي



طالب رئيس نقابة عمال النقل، قحطان أحمد، الجهات المعنية بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أسوة بباقي مطارات العالم.

ووجه رئيس نقابة عمال النقل، كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق، مطالباً بعدم وضع جائحة كورونا "حجة" لعدم تشغيل المطار، وخاصة وأن أغلب الدول قد أعادت تشغيل مطاراتها متبعة الإجراءات الاحترازية وفحص مسحات كورونا (PCR).

كما تساءل قحطان عن السبب وراء عدم اعتماد مركز ضمن مطار دمشق الدولي لمنح شهادة فحص كورونا خلال 72 ساعة، مما يعود بالنفع على خزينة الدولة ويوفر الوقت والجهد وعناء السفر على المواطنين الذين سيسافرون من مطار بيروت بدلاً من مطار دمشق الدولي، وذلك أسوة بمطار بيروت الدولي، حيث فرض الرسوم الباهظة على المسافرين من حجز فندقي ورسوم المسحة ؟.

فيما نقلت صحيفة "الوطن" عن المعنيين في وزارة النقل حول صدور توجيهات جديدة لتشغيل المطارات في سوريا، حيث أكدت مصادر مطلعة في الوزارة بأن قرار عودة تشغيل المطار وغيرها من المطارات السورية، يعود للفريق الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن المطار لم يتوقف عن استقبال وإقلاع الرحلات الجوية المتعلقة بإجلاء الرعايا السوريين من الخارج وفق برنامج تقره كلاً من وزارتي الصحة والخارجية.

وأوضحت المصادر بأن المطار جاهز للعودة مباشرة إن اتخذ القرار، كما أنه جاهز لأي توجيهات حول هذا الموضوع خاصة ما يتعلق بوضع مركز معتمد لفحص كورونا، وأن الأمر يشمل أيضا مطارات حلب واللاذقية والقامشلي.