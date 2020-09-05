منصة أمان من واتساب للعثور على تفاصيل الثغرات الأمنية

أعلنت منصة واتساب عن إطلاقها بوابة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على تفاصيل الثغرات الأمنية المكتشفة حديثاً.

وأفادت منصة واتساب أنه قبل هذه الخدمة لم يكن من الممكن نشر تفاصيل كاملة عن هذه الإصلاحات بسبب القيود المفروضة على متجر آب ستور وغوغل بلاي، لذلك تم اختيار إدراجها جميعاً في مكان واحد من أجل الشفافية.

وقالت الشركة في بيان على البوابة الجديدة: "نحن ملتزمون جدًا بالشفافية ويهدف هذا المورد إلى مساعدة مجتمع التكنولوجيا الأوسع للاستفادة من أحدث التطورات في جهودنا الأمنية، ونحن نشجع جميع المستخدمين بشدة على التأكد من استمرار تحديث واتس آب من متاجر التطبيقات الخاصة بهم وتحديث أنظمة تشغيل الهاتف المحمول الخاصة بهم كلما توفرت التحديثات".

وتحتوي البوابة بالفعل على قائمة بإرشادات هذا العام التي لم يتم الكشف عنها من قبل، حيث تم إصلاح خمسة منها في اليوم نفسه الذي تم العثور فيه عليها – استغرق السادس وقتًا أطول قليلاً – ولا يوجد دليل على أن أياً منها قد تم استغلاله بالفعل لأغراض ضارة.

وأشارت شركة واتسآب إلى أنها لن تنشر تفاصيل الأخطاء قبل إصلاحها، وذلك لتجنب استغلالها، ولكن بمجرد حل الثغرات الأمنية، ستتمكن من العثور على التفاصيل الكاملة حول إرشادات أمان المنصة.

فيما أوضحت شركة فيسبوك أنه سيتم أيضاً طرح الإصلاحات على منتجات أخرى مثل فيسبوك ماسنجر أو إنستغرام التي تستخدم الرمز نفسه.