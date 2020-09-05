ميرنا شلفون تصدم جمهورها باختيارها لهذه الشخصية كأجمل دور في مسيرتها (فيديو)

شاركت الفنانة السورية ميرنا شلفون مقطع فيديو من مسلسلها السابق "سكر وسط" الذي اختارت منه شخصية "سعاد" التي لعبتها خلال العمل بأحب الشخصيات على قلبها.

وأرفقت ميرنا شلفون الفيديو بتعليق كتبت فيه: "أحب مسلسل عملتلو بحياتي المهنية على قلبي مسلسل سكر وسط شخصية سعاد ، عفكرة في ناس كتير عبالي أعمل فين متل ماعملت سعاد بجميل بالضبط وزيادة بس ماعاد ألي خلق بحبكن يا أغلى ناس".

و أثارت شلفون الجدل بين متابعيها بسبب تعليقها، حيث استنكر الجمهور في التعليقات كلام الفنانة التي تمنت لكثير من الناس أن يصيبهم الأذى الذي ألحقته بشخصية جميل في العمل في الوقت الحالي.

وكانت ميرنا شلفون قد لعبت دور "سعاد" زوجة خالد القيش في مسلسل "سكر وسط" الذي تم انتاجه عام 2013 في عشوائيات دمشق التي تقيم علاقة غير شرعية مع أحد أصدقاء زوجها مما أسفر عن فضيحة عارمة في الحي الذي تقطنه رفقة زوجها.