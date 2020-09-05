وزير المالية يوضح حقيقة إلغاء قرار تصريف 100 دولار على الحدود السورية



أكد وزير المالية كنان ياغي أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي قرار رسمي حول إلغاء القرار الخاص بتصريف مبلغ مئة دولار أمريكي على الحدود السورية، للقادمين من السوريين ومن في حكمهم.

ونفى وزير المالية في تصريح لصحيفة "الوطن" ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور أي قرار رسمي بإلغاء تصريف 100 دولار، أو وجود دراسة لإلغاءه في الوزارة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار عن إلغاء القرار بسبب استياء المواطنين.

الجدير بالذكر أن رئاسة الوزراء أصدرت القرار رقم /46/ في تاريخ 8/7/2020 الذي ينص على إلزام المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي، إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقاً لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية.