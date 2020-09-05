ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بهذه التوقعات لنهاية عام 2020

أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات الجديدة والمخيفة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب على الصعيد اللبناني والعالمي.

- وأبرز ما توقعت به ليلى عبد اللطيف لبنانياً:

قوات اليونيفيل على أرض مطار بيروت ويسيطرون على المرفأ.

الشيخ سعد الحريري في رئاسة الحكومة.

لبنان في فترة صعبة جداً، لكن الإزدهار سيأتي إلى البلد، وسيعود لبنان سويسرا الشرق بين عامي 2020 و 2021.

الدولار في شهري أيلول وتشرين الأول يصل إلى ما فوق 10 آلاف ليرة لبنانية.

- ومن أبرز ما توقعته عربياً:

سوريا ستزدهر.



مصالحات بين الدول العربية مثل قطر والسعودية، وقطر ومصر.

السعودية ودبي ستصبحان أوروبا الثانية.

سيف الإسلام القذافي سيعود إلى ليبيا.

العراق ستعود خضراء والكثير من المصالحات والتسويات ويتوافد إليها المسافرون.

- أما عالمياً:

الرئيس دونالد ترامب يوقع اتفاقية مع إيران بالنسبة للسلاح النووي.

تسويات كثيرة سنشهدها في المنطقة.

سنبقى نتعامل مع الكمامة والتباعد الإجتماعي لفترة، لكن فيروس كورونا سينتهي بعد فترة والعالم سيعود إلى شكله الطبيعي.

الذهب سيصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، وهو عملة المستقبل، وسيكون ارتفاعه جنونياً.