ما حقيقة انتظار براد بيت لمولود من ممثلة عراقية؟

نفى المتحدث باسم الممثل الأمريكي براد بيت الإشاعات التي وجهت إليه في الآونة الأخيرة والتي تتحدث عن انتظاره لمولود جديد من ممثلة عربية من أصول عراقية.

وبحسب موقع "جوسيب كوب"، أفاد المتحدث بأن "الأخبار التي تتحدث عن انتظار براد بيت مولوده الأول من حبيبته العراقية الممثلة عليا شوكت عارية عن الصحة ولا أساس لها".

وتابع المتحدث حديثه قائلاً: "إن براد يمضي وقته حالياً مع عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتيرالسكي في جنوب فرنسا".

الجدير ذكره أنه تم في وقت سابق رصد التقاء الممثلين براد وعليا بعدة مناسبات، ولكن دون آثار لأي علاقة جدية تجمعهما.