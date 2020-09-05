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ما حقيقة انتظار براد بيت لمولود من ممثلة عراقية؟

ما حقيقة انتظار براد بيت لمولود من ممثلة عراقية؟

الساعة 16:27 بتوقيت دمشق
05 سبتمبر 2020

نفى المتحدث باسم الممثل الأمريكي براد بيت الإشاعات التي وجهت إليه في الآونة الأخيرة والتي تتحدث عن انتظاره لمولود جديد من ممثلة عربية من أصول عراقية.

وبحسب موقع "جوسيب كوب"، أفاد المتحدث بأن "الأخبار التي تتحدث عن انتظار براد بيت مولوده الأول من حبيبته العراقية الممثلة عليا شوكت عارية عن الصحة ولا أساس لها".

وتابع المتحدث حديثه قائلاً: "إن براد يمضي وقته حالياً مع عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتيرالسكي في جنوب فرنسا".

الجدير ذكره أنه تم في وقت سابق رصد التقاء الممثلين براد وعليا  بعدة مناسبات، ولكن  دون آثار لأي علاقة جدية تجمعهما.

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