بعد دورها في "شارع شيكاغو".. أمل عرفة تهدد بالبلوك

هددت الفنانة أمل عرفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أي شخص يتحدث عن زملائها بالبلوك الإلكتروني.

وبحسب ما تم تدوله فإن الفنانة عرفة كتبت منشوراً جاء فيه: "من حق الكل يحب أو ما يحب، لكن أي تنمر من أي شخص بخصوص أي زميل أو زميلة بعتذر سلفاً عن البلوك".

ورداً على تعليقات المتابعين لها حول دورها بمسلسل "شارع شيكاغو"، قالت عرفة: "فخورة بآراء الأغلبية بشغلي بشخصية سماهر".

الجدير ذكره أن مسلسل "شارع شيكاغو" شكل أصداءً كبيرة خلال فترة عرضه وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي منها الإيجابية وأخرى سلبية، وقد تم إنهاء عمله في بداية الشهر الحالي، ولا يزال عرضه قائم.