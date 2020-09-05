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منخفض جوي قادم من الخليج.. موجة حارة حتى منتصف أيلول

منخفض جوي قادم من الخليج.. موجة حارة حتى منتصف أيلول

الساعة 15:04 بتوقيت دمشق
05 سبتمبر 2020

تستمر الأجواء الحارة لعدة أيام قادمة فيما تنتهي اليوم السبت موجة الحر التي بدأت يوم الخميس وسجلت درجات حرارة مابين 42 و 44.

حيث قال المتنبئ الجوي جعفر يوسف لصحيفة "الوطن" إن سوريا تتأثر بمنخفض جوي سطحي قادم من الخليج العربي مشيراً إلى أن هذه الموجة الحارة تستمر حتى منتصف أيلول.

وتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال اليوم وغداً في دمشق ٤٢/٢٥ الجنوبية ٤٢/٢٧ الجبلية ٣٥/٢١ الوسطى ٤١/٢٤ الساحلية ٣٣/٢٤ الجزيرة ٤٤/٢٧ الشمالية  ٤٢/٢٥ الشرقية ٤٦/٢٢ البادية ٤٤/٢٧.

بدورها، صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية ذكرت أن يومي الخميس و الجمعة كانا الأشد حرارة وبالتالي قد تخفف بشكل واضح وطأة الحر اليوم.

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