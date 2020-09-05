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بعد اعتقال دام أكثر من 48 ساعة.. الصحفي كنان وقاف خارج أسوار السجن

بعد اعتقال دام أكثر من 48 ساعة.. الصحفي كنان وقاف خارج أسوار السجن

الساعة 14:22 بتوقيت دمشق
05 سبتمبر 2020

أفرجت النيابة العامة في طرطوس اليوم السبت عن الصحفي كنان وقاف، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من 48 ساعة على ذمة التحقيق.

وبحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "تم إطلاق سرح الصحفي وقاف بعد تنسيق بين وزارة الإعلام ووزارتي العدل والداخلية".

من جهته أكد وزير الإعلام عماد سارة، في تصريح لصحيفة "الوطن"، أنه لن يتم توقيف أي صحفي بسبب نشره لأي مادة قبل إبلاغ وزير العدل والتنسيق معه بشكل خاص".

وأفاد سارة بأن الصحفي سيحاسب على ما ينشره بموجب قانون الإعلام، وسيتم تطبيق القانون عند التعامل مع أي قضية إعلامية.

وكان وقاف استدعي إلى الأمن الجنائي يوم الأربعاء الماضي، ثم أحيل  إلى القضاء ليبيت ثلاثة ليال في سجن طرطوس.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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