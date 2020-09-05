الأمن العام اللبناني يوضح سبب تأخير دخول القادمين من سوريا إلى لبنان

أوضحت المديرية العامة للأمن اللبناني سبب تأخير دخول سائقين لبنانيين ومواطنين سوريين إلى لبنان وبقائهم فترة على الحدود.

وبحسب بيان نشرته المديرية العامة اللبنانية على صفحتها في فيسبوك: "إن انقطاع الاتصالات داخل مركز العريضة الحدودي وانقطاع الربط الإلكتروني بينه وبين مقر المديرية في بيروت هو السبب بتأخير دخول المواطنين السوريين إلى لبنان"

وأشار البيان إلى أن ذلك العطل هو أمر خارج عن السيطرة، وتقاعس عناصر المركز بإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة لدخول المسافرين مع مقر المديرية عبر مركز العبودية الحدودي كان بسبب ذلك، مؤكداً أن الجهات المختصة تعمل على إصلاح العطل.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله عدد من السائقين اللبنانين القادمين من سوريا إلى لبنان عبر مركز العريضة الحدودي وهم يشتكون من التأخير في السماح لهم بالدخول.