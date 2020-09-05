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فيديو فاضح.. جنود أمريكيون يسألون سوريين عن "ميا خليفة"

فيديو فاضح.. جنود أمريكيون يسألون سوريين عن "ميا خليفة"

الساعة 10:28 بتوقيت دمشق
05 سبتمبر 2020

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود أمريكيين يسألون أشخاص سوريين عن ميا خليفة" ممثلة الأفلام الإباحية.

ويظهر في الفيديو عدد من الجنود الأمريكيين وهم يسألون مجموعة من السوريين إن كانوا يعرفون "ميا خليفة" ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية – الأمريكية، فيما يجيب السوريون بأنهم لم يفهوا عليهم بسبب اللغة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أحد المواقع إشارته إلى أن من بث الفيديو هو جندي أمريكي في سوريا وعنونه بـ"شؤون الحاجز".

ونشر هذا الجندي الأمريكي الفيديو عبر حسابه في "تيك توك" ويقول تعليق يصاحب الفيديو: "سألناهم عما إذا كانوا يشاهدون ميا خليفة" ويضيف: "لم يفهموا… كان يجب أن يتعلموا اللغة العربية بكفاءة أكبر"، قبل أن يقوم بحذف الفيديو.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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