فيديو فاضح.. جنود أمريكيون يسألون سوريين عن "ميا خليفة"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود أمريكيين يسألون أشخاص سوريين عن ميا خليفة" ممثلة الأفلام الإباحية.

ويظهر في الفيديو عدد من الجنود الأمريكيين وهم يسألون مجموعة من السوريين إن كانوا يعرفون "ميا خليفة" ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية – الأمريكية، فيما يجيب السوريون بأنهم لم يفهوا عليهم بسبب اللغة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أحد المواقع إشارته إلى أن من بث الفيديو هو جندي أمريكي في سوريا وعنونه بـ"شؤون الحاجز".

A TikTok video shows U.S. soldiers deployed to Syria asking locals if they've recently seen their favorite porn star around 😬 https://t.co/skooW15oF1 pic.twitter.com/5DM8ijucaK — Jared Keller (@jaredbkeller) September 3, 2020

ونشر هذا الجندي الأمريكي الفيديو عبر حسابه في "تيك توك" ويقول تعليق يصاحب الفيديو: "سألناهم عما إذا كانوا يشاهدون ميا خليفة" ويضيف: "لم يفهموا… كان يجب أن يتعلموا اللغة العربية بكفاءة أكبر"، قبل أن يقوم بحذف الفيديو.