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انقطاع الانترنت في سوريا لساعات والاتصالات تعتذر من مشتركيها

انقطاع الانترنت في سوريا لساعات والاتصالات تعتذر من مشتركيها

الساعة 10:13 بتوقيت دمشق
05 سبتمبر 2020

أعلن وزير الاتصالات إياد الخطيب عودة خدمة الانترنت في سوريا بعد انقطاعها لساعات خلال الليل بسبب عطل.

ونقلت وكالة سانا عن وزير الاتصالات اليوم السبت تأكيده عودة خدمة الانترنت إلى سوريا بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين حمص وطرطوس.

كما توجهت السورية للاتصالات بالاعتذار من مشتركيها عن انقطاع الاتصالات صباح اليوم نتيجة العطل في الساعة 2.12 .

وأكدت السورية للاتصالات أن الورشات الفنية انتهت من الإصلاح في الساعة 4.25 فجرا وعادت جميع خدمات الاتصالات للعمل بشكل طبيعي.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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