انقطاع الانترنت في سوريا لساعات والاتصالات تعتذر من مشتركيها

أعلن وزير الاتصالات إياد الخطيب عودة خدمة الانترنت في سوريا بعد انقطاعها لساعات خلال الليل بسبب عطل.

ونقلت وكالة سانا عن وزير الاتصالات اليوم السبت تأكيده عودة خدمة الانترنت إلى سوريا بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين حمص وطرطوس.

#عاجل #سانا

وزير الاتصالات والتقانة: عودة خدمة الإنترنت إلى سورية بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئي بين حمص وطرطوس — سانا عاجل (@SanaAjel) September 5, 2020

كما توجهت السورية للاتصالات بالاعتذار من مشتركيها عن انقطاع الاتصالات صباح اليوم نتيجة العطل في الساعة 2.12 .

وأكدت السورية للاتصالات أن الورشات الفنية انتهت من الإصلاح في الساعة 4.25 فجرا وعادت جميع خدمات الاتصالات للعمل بشكل طبيعي.