تعميم من وزير الإعلام بخصوص اعتقال الصحفيين

أكد وزير الإعلام السوري عماد سارة، أنه لن يتم اعتقال أي صحفي قبل أن يتم إطلاع وزارة الاعلام على الأسباب أولاً.

وقال الوزير سارة لصحيفة "الوطن" إن إن وزير العدل تواصل مع القضاة وتم التأكيد على عدم اعتقال أي صحفي قبل الرجوع اليه ومن ثم التنسيق مع وزارة الإعلام.

وأشار وزير الإعلام إلى أنه قبل اعتقال أي صحفي سيتم الرجوع إليه للوقوف على أسباب التوقيف ومسبباته.

وبالنسبة لما حصل مع الصحفي كنان وقاف الذي تم اعتقاله قبل أيام، اعتبر وزير أن ما حصل ناتج عن الرجوع للقانون العام دون الاخذ بالقانون الخاص اي قانون الإعلام ، وهذا الأمر تم تلافيه بمجرد التواصل مع وزير العدل ووزير الداخلية وتبين أن هناك خلط وتشابه في الأسماء، الأمر الذي أدى إلى اعتذار قائد شرطة طرطوس.

كما أكد وزير الإعلام على أن الصحفي يحاسب على ما ينشره بموجب قانون الإعلام وضمن هذا القانون لا يوجد أي توقيف للصحفي.