الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الساعة 20:35, دمشق
EN
Image1_920203204055637934916.jpg

بسبب خيانته... عروس تنتقم من عريسها في ليلة الدخلة بطريقة غريبة

الساعة 01:30 بتوقيت دمشق
05 سبتمبر 2020


انتقمت عروس من عريسها في ليلة الدخلة بطريقة غريبة بعد أن اكتشفت خيانته لها قبل موعد الزفاف.

وبحسب صحيفة" ذا صن" البريطانية أن العروس اكتشفت الخيانة قبل يوم من ليلة الدخلة وحفل الزفاف، واعتمدت طريقة مميزة لمعاقبتها وفضحه أمام الجميع.

و كشفت العروس في مقال شخصي نشرته على أحد المواقع، أنها تلقت رسالة مفاجئة عبر هاتفها من رقم مجهول تتضمن محادثات بين خطيبها وعشيقته.

لكنها قررت التهمل والإبقاء على حفل الزفاف المقرر، بعد أن توصلت إلى فكرة مبتكرة للانتقام منه وفضحه أمام العائلة.

وتوجهت بالفعل إلى مكان إقامة الحفل بفستانها الأبيض، وقبل بدء مراسم عقد القران قرأت رسائل خطيبها وعشقيته أمام المدعوين

و في تلك اللحظة لم يجد العريس أمامه أي خيار سوى مغادرة الحفل بهدوء، وأقامت العروس مع صديقاتها حفلاً لا ينسى.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#خيانة #زواج #حفل زفاف #عروس #ليلة الدخلة #عروس تنتقم من عريسها

المزيد من منوعات

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة