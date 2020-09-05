بسبب خيانته... عروس تنتقم من عريسها في ليلة الدخلة بطريقة غريبة



انتقمت عروس من عريسها في ليلة الدخلة بطريقة غريبة بعد أن اكتشفت خيانته لها قبل موعد الزفاف.

وبحسب صحيفة" ذا صن" البريطانية أن العروس اكتشفت الخيانة قبل يوم من ليلة الدخلة وحفل الزفاف، واعتمدت طريقة مميزة لمعاقبتها وفضحه أمام الجميع.

و كشفت العروس في مقال شخصي نشرته على أحد المواقع، أنها تلقت رسالة مفاجئة عبر هاتفها من رقم مجهول تتضمن محادثات بين خطيبها وعشيقته.

لكنها قررت التهمل والإبقاء على حفل الزفاف المقرر، بعد أن توصلت إلى فكرة مبتكرة للانتقام منه وفضحه أمام العائلة.

وتوجهت بالفعل إلى مكان إقامة الحفل بفستانها الأبيض، وقبل بدء مراسم عقد القران قرأت رسائل خطيبها وعشقيته أمام المدعوين

و في تلك اللحظة لم يجد العريس أمامه أي خيار سوى مغادرة الحفل بهدوء، وأقامت العروس مع صديقاتها حفلاً لا ينسى.