الفنانة قمر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بملابس البحر الزرقاء .. صور



تثيير الفنانة اللبنانية قمر الجدل دائماً بصورها وإطلالاتها التي يعتبرها الكثيرون أنها مبالغة في الجرأة.

حيث أحدثت الفنانة قمر جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر جلسة تصوير قامت بها على البحر وشاركت الصور على صفحتها عبر انستغرام.

وظهرت قمر على البحر في إطلالة جريئة ترتدي فيها ملابس بحر زرقاء اللون ومكياج خفيف هادئ.





وأرفقت الصور بتعليق قائلة : ”كل الستات بيغيروا مني مش عارفة ليه!!ماما وبابا عملوني حلوة انا ذنبي ايه ؟! ”.





وكانت قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو وهي تتناول البوظة بطريقة تحوي ايحاءات جنسية مما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل.







