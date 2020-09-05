اليابان تبحث عن 5800 بقرة ضائعة في المحيط الهادئ

تمكنت السلطات اليابانية من إنقاذ بحار في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بعد أن أمضى أكثر من نصف يوم في الماء، جراء غرق السفينة التي كان على متنها.

وأفاد خفر السواحل في اليابان عن فقدان سفينة شحن على متنها 43 شخصًا و 5800 بقرة ضائعة خلال إعصار "مايسك".

و قال خفر السواحل الياباني أن سفينة “غلف لايفستوك 1- Gulf Livestock 1” أرسلت إشارة استغاثة في وقت مبكر من يوم الأربعاء عندما كانت على بعد حوالي 185 كيلومترًا (115 ميلًا) غرب جزيرة أمامي أوشيما، في منتصف الطريق بين أوكيناوا وكيوشو، الجزيرة الرئيسية في أقصى جنوبي اليابان.

وبحسب ما ورد أن السفينة كانت تنقل الأبقار من مدينة نيبيار النيوزيلندية باتجاه مدينة تانغشان الصينية.

و من المعتقد أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة، وطاقما من 43 فردًا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا، وواحد على الأقل من أستراليا.

وكانت المنطقة الواقعة في بحر الصين الشرقي تعرضت لإعصار قوي، وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة 4 مع رياح لا تقل عن 130 ميلًا في الساعة، في الوقت الذي فقدت فيه السفينة.