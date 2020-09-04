محمد خير الجراح يكشف عن مصير " أبو بدر " في باب الحارة

تحدث الفنان السوري محمد خير الجراح عن عودته إلى المسلسل الشامي الشهير باب الحارة وحول مشاركته في الجزء الجديد منه.

حيث أكد محمد خير الجراح في حديث لموقع "الفن" أنه لن يعود إلى مسلسل باب الحارة ولن يشارك في الجزء الجديد كما يشاع عنه.

وأضاف الجراح قائلاً: "عُرضت عليّ المشاركة في الجزء العاشر، لكنني رفضت لأسباب كثيرة وكان معي كل الحق في ذلك، أول هذه الأسباب كان سبباً أخلاقياً بحق هذا المشروع، وثانيها أن الشخصية غير مغرية لأن الكتّاب يتعاملون مع شخصية "أبو بدر" أنه شخص أجدب، بينما هو شخص بسيط جداً، وهنالك فرق كبير بين هاتين الصفتين".

وفي سياق متصل أكد الفنان محمد خير الجراح استعداده للمشاركة في مسلسل حرملك الجزء الثالث بشخصية "ليمون" التي اشتهر بها أيضاً.