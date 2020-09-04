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لأول مرة مها المصري تتحدث عن وفاء الكيلاني و تيم حسن بعد طلاق ابنتها

الساعة 22:55 بتوقيت دمشق
04 سبتمبر 2020


تحدثت الفنانة السورية مها المصري للمرة الأولى عن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قائلة أنها لم تسرق تيم حسن من حضن ابنتها ديمة بياعة.

وكشفت مها المصري لأول مرة خلال حوار صحفي بأن نجليْ ابنتها الممثلة ديمة بياعة طليقة الممثل تيم حسن التقيا بزوجته وفاء الكيلاني وأنهما يحبانها ويتواصلان معها باستمرار.

كما ذكرت بأن أولاد ديمة وتيم يتحدثان باستمرار مع زوجة والدهما وفاء الكيلاني من دون أي مشاكل كما يشاع، وأن العلاقة بينهم مليئة بالحب والتفاهم. 

ولفتت إلى أنها لن ترفض في حال وجهت إليها الكيلاني دعوة للقائها في أحد برامجها ووصفتها بالـ"شطورة"، مذكرة بأنها استضافتها ضمن برنامج "نورت".

وأضافت الفنانة القديرة قائلة: "الدنيا قسمة ونصيب، شو هالحكي؟ هي مش عدوتي أو عدوة ديمة، الدنيا نصيب". 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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