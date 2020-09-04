مشعوذ في دمشق يخرج الشيطان ويجلب الحبيب بممارسة الجنس 

تلقى فرع الأمن الجنائي في دمشق شكوى من فتاة عن إقدام أحد الأشخاص ، يدعي أنه "شيخ"، بالنصب عليها وممارسة الجنس معها بحجة مساعدتها على الزواج.

وأفادت الفتاة "س" بأن المشعوذ أخذ منها مبلغ مالي يقدر بـ 150 ألف ومارس الجنس معها من خلال استدراجها لمنزله في منطقة الدويلعة من قبل زوجته التي تتعاون معه وتحضر له الفتيات والنساء.

و بدلالة الشاكية لمنزله ومن خلال المتابعة والتحري تبين وجود منزل أحد "الشيوخ" كما يعرف بالمنطقة التي يقيم بها، يقوم بالنصب والاحتيال على النساء بادعائه أنه قادر على فك السحر والرصد وإخراج الشيطان من الأجساد، حيث كانت زوجته المدعوة "ن" تقوم بنشر الدعاية عنه وقدراته الكبيرة في مساعدة النساء والمرضى.

وذكرت الشاكية أنها تعرفت على زوجة المشعوذ في منزل إحدى صديقاتها ضمن المنطقة وعلمت منها أنها لم تتزوج بعد فأوهمتها أنها قد تكون مرصودة وأنه لا أحد يستطيع مساعدتها الا شيخ معروف بالحي وأنها على استعداد لاصطحابها لمنزله ليراها.

و عندما رآها قام بوضع يده على رأسها وادعى بوجود سحر في جسمها ويجب إخراجه وطلب منها مبلغ 150 ألف ليرة وأنها بحاجة لعدة جلسات، وفي الجلسة الأولى بدأ يتمتم بكلام غير واضح وفي الثانية قام بإعطائها حجاب لتضعه في غرفتها بعد أن أحضرت له المبلغ المطلوب وفي الجلسة الثالثة أخبرها أنه يجب أن يمارس معها الجنس خلافا للطبيعة كونها عذراء لفك الرصد عنها .

وتم القبض عليه وخلال التحيقي تبين أن المدعو " م، ع " وأنه من أرباب السوابق بالنصب والاحتيال واعترف أنه يقوم باستدراج النساء بحجة السحر والشعوذة بمساعدة زوجته على أنه يشفي المرضى ويفك الرصد مقابل مبالغ مالية محددة .

و اعترف أنه قام باستدراج امرأة وطلب منها مبلغ 100 ألف ليرة مقابل إخراج الشيطان منها بعد أن أوهمها بذلك ومارس معها الجنس عدة مرات بهذه الحجة .

كما اعترف بالنصب على عدد من النساء والفتيات بحجة إخراج السحر وقبض منهم مبالغ مالية ومارس الجنس معهم، حيث تم العثور في منزله على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون ليرة وعدة خاصة بالشعوذة " أوراق مكتوب عليها بماء الزعفران عبارات غير واضحة وقطع قماشية وزجاجات تحوي ماء ومواد ملونة .

نيرمين موصللي - صاحبة الجلالة