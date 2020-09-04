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وزارة النفط تصدر بيان حول تخفيض كمية البنزين للسيارات

وزارة النفط تصدر بيان حول تخفيض كمية مخصصات بنزين التعبئة للسيارات

الساعة 21:28 بتوقيت دمشق
04 سبتمبر 2020

أصدرت وزارة النفط في سوريا بيانا ً حول قرار تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات العاملة في البلاد 

مراسلون - دمشق

وقالت الوزارة في بيانها والذي نشرته على صفحتها فيسبوك " تؤكد شركة محروقات أنه وبسبب الازدحام على #محطات #الوقود فقد تم اعتباراً من يوم الجمعة 4-9-2020 تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة بتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة. وهي كالتالي:

الآليات ذات الشريحة المدعومة أصبحت تحصل على 100 ليتر مدعوم شهرياً بمعدل 30 ليتر كل 4 أيام، كما تحصل على 100 ليتر أخرى غير مدعومة بمعدل 30 ليتر كل 4 أيام.

أما السيارات ذات الشريحة غير المدعومة، أصبحت تحصل على 200 ليتر بنزين شهرياً بمعدل 40 ليتراً كل 4 أيام.

وتؤكد الشركة على أنه لم يتم تخفيض مخصصات أي محافظة، ويتم تزويد كافة المحافظات بالطلبات المخصصة لها دون أي نقص.

وتنوه أنه وفي حال حصول أي نقص سيتم الإعلان عنه بكل شفافية، لاسيما أننا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#بنزين #محروقات #اسعار البنزين في سوريا 2020

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