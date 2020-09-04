سوريا .. قرار بتخفيض كمية البنزين للسيارات العمومي و الخاصة

أكدت مصادر في وزارة النفط تخفيض كمية البنزين المقرر توزيعها للسيارات العاملة في سوريا

وذكرت اذاعة شام اف ام عن مصادر في وزارة النفط أن كمية توزيع البنزين انخفضت من 40 لتر إلى 30 لتر للسيارات الخاصة

وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت قرار تخفيض كمية البنزين دون صدورها بشكل رسمي .

وبحسب ما نشر على وسائل التواصل فإن القرار جاء كما يلي

- للسيارات ذات الشريحة المدعومة

100 ليتر مدعوم شهرياً ( 30 ليتر كل 4 أيام )

100 ليتر غير مدعوم ( 30 ليتر كل 4 أيام )

في حين السيارات ذات الشريحة الغير مدعومة فأصبح 200 ليتر شهرياً ( 40 ليتر كل 4 أيام ).