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سوريا .. قرار بتخفيض كمية البنزين للسيارات العمومي و الخاصة

الساعة 14:13 بتوقيت دمشق
04 سبتمبر 2020

أكدت مصادر في وزارة النفط تخفيض كمية البنزين المقرر توزيعها للسيارات العاملة  في سوريا

وذكرت  اذاعة شام اف ام عن مصادر في وزارة النفط أن كمية توزيع البنزين انخفضت من 40 لتر إلى 30 لتر للسيارات الخاصة

وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت قرار تخفيض كمية البنزين دون صدورها بشكل رسمي .

وبحسب ما نشر على وسائل التواصل فإن القرار جاء كما يلي

- للسيارات ذات الشريحة المدعومة
100 ليتر مدعوم شهرياً ( 30 ليتر كل 4 أيام )
100 ليتر غير مدعوم ( 30 ليتر كل 4 أيام )

في حين السيارات ذات الشريحة الغير مدعومة فأصبح 200 ليتر شهرياً ( 40 ليتر كل 4 أيام ).

تم نسخ الرابط بنجاح.
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