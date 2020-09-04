مدير مشفى المواساة : فيروس كورونا يشهد تحولاً جينياً 

أكد مدير مشفى المواساة في دمشق د. عصام الأمين بأن هناك تحول جيني لفيروس كورونا في البلاد، وحالياً أكثر من ٨٥٪ من الإصابات هي من النوع الخفيف والمتوسط.

وكشف مدير مشفى المواساة في تصريح لـ "شام أف أم" عن سبب تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس، مبيناً أن السبب هو ارتفاع عدد الإصابات من بداية شهر تموز حيث أصبح المنحنى شاقولياً حينها، ما أدى إلى نوع من الالتزام بالتباعد المكاني، مشيراً إلى أن الفيروس له منحنى يصل إلى ذروة ومن ثم يعود إلى الانخفاض.

كما أوضح د. عصام الأمين بأن نسبة الوفيات من حالات القبول الشديدة والحرجة للمصابين بفيروس كورونا هي ٣٪ فقط.

وأفاد مدير المشفى بأنه تم تجاوز مرحلة ذروة الإصابات ولكن هذا لا يعني أن الفيروس لن يعود، وقد يكون هناك أدوار ارتدادية من الصعب التنبؤ بها، مشيراً إلى أن الحالات الشديدة والحرجة المصابة بفيروس كورونا انخفضت منذ 10 أيام بنحو ٣٥٪ عن التي كانت تراجع المشفى سابقاً.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية توقعت في وقت سابق بأن منحنى الفيروس في منتصف أيلول سيتجه نحو الصعود، ولكن الملاحظ من قبل المشافي أن عدد الإصابات إلى انخفاض.

ونوّه مدير المواساة إلى أنه ليس هناك أي دواء حتى الآن أو لقاح لفيروس كورونا، والالتزام بالنظافة الشخصية والوقاية والتباعد هو الإجراء الوحيد الذي يساعدنا، وخاصة أنه علينا التعايش مع الفيروس ومن الممكن أن يستمر ذلك لسنوات، ولكن ليس بهذا الشكل الوبائي.



