الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الساعة 16:53, دمشق
EN
118785485_1745261588984236_846923019814092051_n.jpg

القبض على مفتعل حريق البسيط والتحقيقات تكشف أسباب صادمة

الساعة 21:22 بتوقيت دمشق
03 سبتمبر 2020

ألقت شرطة ناحية قسطل معاف التابعة لإدارة محافظة اللاذقية القبض على المتسبب في حريق الأراضي الذي نشب بقرية الشيخ حسن ببلدة البسيط في ريف اللاذقية .

118824380_1745261538984241_641795505326885278_o.jpg
 

ونشرت صفحة "الشرطة" التابعة لوزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك أن التحقيقات بينت أن المتسبب في الحريق هو أحد المزارعين ويدعى (مرعي - ه)، حيث أقدم على حرق بقايا أعشاب يابسة لتنظيف أرضه ما أدى لانتشار الحريق في الأرجاء بسبب الرياح والأجواء الجوية ولم يستطع السيطرة عليها.

 

شرطة ناحية قسطل معاف توقف المتسبب في الحريق الذي نشب بقرية الشيخ حسن باللاذقية . نشب اليوم صباحاً حريق بقرية الشيخ حسن...

Julkaissut ‎الشرطة PoliceTorstaina 3. syyskuuta 2020

يذكر أن حريق كبير نشب صباحاً  بقرية الشيخ حسن، وامتد إلى الأراضي الحراجية والزراعية في المنطقة على مساحات كبيرة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده  بشكل كامل.

118789032_1745261645650897_1784174128032510329_n.jpg
 

تم نسخ الرابط بنجاح.
#اللاذقية #حوادث #حريق #الشرطة #محافظة #البسيط #حريق البسيط

المزيد من حوادث

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة