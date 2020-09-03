القبض على مفتعل حريق البسيط والتحقيقات تكشف أسباب صادمة

ألقت شرطة ناحية قسطل معاف التابعة لإدارة محافظة اللاذقية القبض على المتسبب في حريق الأراضي الذي نشب بقرية الشيخ حسن ببلدة البسيط في ريف اللاذقية .





ونشرت صفحة "الشرطة" التابعة لوزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك أن التحقيقات بينت أن المتسبب في الحريق هو أحد المزارعين ويدعى (مرعي - ه)، حيث أقدم على حرق بقايا أعشاب يابسة لتنظيف أرضه ما أدى لانتشار الحريق في الأرجاء بسبب الرياح والأجواء الجوية ولم يستطع السيطرة عليها.

شرطة ناحية قسطل معاف توقف المتسبب في الحريق الذي نشب بقرية الشيخ حسن باللاذقية . نشب اليوم صباحاً حريق بقرية الشيخ حسن... Julkaissut ‎الشرطة Police‎ Torstaina 3. syyskuuta 2020

يذكر أن حريق كبير نشب صباحاً بقرية الشيخ حسن، وامتد إلى الأراضي الحراجية والزراعية في المنطقة على مساحات كبيرة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل.



