مصر.. شاب يقتل عجوز ستيني حاول اغتصابه

عثرت قوات الأمن المصرية على جثة عجوز مقتول بسوق تحت الإنشاء تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدائرة القسم، ومقيم بقرية كوم الفرج محافظة البحيرة في مصر.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، أن قوات الأمن تمكنت عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث رصد صورة شاب في مقتبل العمر تردد على مكان الخفير عدة مرات.

و تم تحديد شخصية الشاب المجهول وتبين أنه يدعى (طاهر.ش) 20 سنة عامل باليومية من محافظة أسيوط، وتم العثور عليه بإحدى المزارع بمنطقة الحمام، واعترف بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها على أرض الواقع.

وبين المُتهم أنه كان في حالة دفاع عن النفس وقال: "أنا راجل صعيدي ودافعت عن شرفي"، مشدداً على أن الجريمة لم تكن بقصد السرقة أو مآرب أخرى.

كما أوضحت التحقيقات أن المجني عليه يبلغ من العمر 64 عاماً، وعُثر على مبلغ ألف جنيه على المنضدة بغرفته التي قُتل فيها.

و أمرت محكمة جنح برج العرب في مصر بتجديد حبس العامل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وذلك بعد أن رفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.